Начало движения: новая атомная подлодка "Пермь" спущена на воду в Северодвинске

Сергей Карпухин/ТАСС Важное событие, которое повлияет на укрепление всей системы обороноспособности России, – в Северодвинске на воду спущена многоцелевая атомная подводная лодка "Пермь", именно она станет первым штатным носителем крылатой гиперзвуковой ракеты "Циркон".