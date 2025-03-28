Начало движения: новая атомная подлодка "Пермь" спущена на воду в Северодвинске

Сергей Карпухин/ТАСС Важное событие, которое повлияет на укрепление всей системы обороноспособности России, – в Северодвинске на воду спущена многоцелевая атомная подводная лодка "Пермь", именно она станет первым штатным носителем крылатой гиперзвуковой ракеты "Циркон".
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