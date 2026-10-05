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Сафонов о российских болельщиках: «Будет молодежь, которая с детства за «ПСЖ». Чувствую ответственность, когда в толпе вижу зеленые футболочки»

Вратарь « ПСЖ » и сборной России Матвей Сафонов высказался о болельщиках парижского клуба в России. — Чувствуешь, что люди начали болеть за «ПСЖ» в России? — Чувствую ответственность, когда в толпе вижу зеленые футболочки.

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