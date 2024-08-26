Ефимов: почти 6 га земли реорганизуют в Котловке в рамках двух проектов КРТ

В районе Котловка находятся два участка, которые используются недостаточно эффективно. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова, они подлежат редевелопменту в рамках двух проектов комплексного развития территорий (КРТ).
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