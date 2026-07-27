Стрелок ВС России рассказал о ликвидации польских наемников с помощью гранат

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ВС России в ходе боев за Белицкое в ДНР столкнулись с польскими наемниками. Об этом РИА Новости рассказал стрелок 5-й гвардейской бригады 51-й общевойсковой армии группировки войск «Центр» Денис Шаповалов.