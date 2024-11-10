Республиканцу Дональду Трампу, победившему на американских президентских выборах, надо отдать должное за более реалистичную оценку Соединенных Штатов как больного общества.
Захарова: Трампу надо отдать должное за оценку США как больного общества
Комментарии
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Семен Демин
Отдала должное... Умно! Если Трамп сделает общество США здоровым, то нам будет плохо.
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5 час.
т
татьяна
Трамп выиграл оглушительно. Никто не ожидал такого результата. Это говорит о том, что обществу надоели либералы с своей политикой, молодые не хотят воевать (Байден все время грозил 3 ей мировой), надоела Украина, как 52 штат. Деньги шли только Украине, а пострадавшим от катастрофы, что то непонятное и невнятное. Демократам стоило бы задуматься, почему такой провал у их претендента. Браво Трамп!
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4 час.
Надежда
Посмотрим первое решение ДТ, а потом будем решать на кого теперь работает экспрессивный Доня...
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4 час.
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