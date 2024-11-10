Захарова: Трампу надо отдать должное за оценку США как больного общества

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татьяна

Трамп выиграл оглушительно. Никто не ожидал такого результата. Это говорит о том, что обществу надоели либералы с своей политикой, молодые не хотят воевать (Байден все время грозил 3 ей мировой), надоела Украина, как 52 штат. Деньги шли только Украине, а пострадавшим от катастрофы, что то непонятное и невнятное. Демократам стоило бы задуматься, почему такой провал у их претендента. Браво Трамп!