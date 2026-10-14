Петербург перенес срок утверждения прожиточного минимума на 15 ноября

Законодательное собрание Петербурга одобрило в первом чтении законопроект о переносе крайнего срока утверждения прожиточного минимума на 15 ноября, синхронизируя региональную процедуру с федеральными требованиями.
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