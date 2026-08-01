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В Тюмени расширили сеть пунктов раздачи чистой воды до 45

В Тюмени расширили сеть пунктов раздачи чистой воды до 45

В Тюмени и прилегающем Тюменском округе власти расширили сеть мобильных пунктов раздачи чистой воды. Причиной стали многочисленные жалобы местных жителей на длинные очереди, сообщил губернатор региона Александр Моор.

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