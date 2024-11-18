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Татар-информ

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Российская ПВО за ночь уничтожила 59 украинских беспилотников

Российская противовоздушная оборона за ночь уничтожила 59 украинских беспилотников. Как сообщают Минобороны, два БПЛА уничтожены над территорией Московской области, 45 беспилотников уничтожены над территорией Брянской области, шесть – над территорией Курской области, три – над территорией Белгородской области и три – над территорией Тульской области.

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