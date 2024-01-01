В Тверской области полицейские поздравили воспитанников школы-интерната

В Тверской области продолжается акция «Полицейский Дед Мороз». Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Торжокский» и заместитель председателя Общественного совета Алексей Козлов навестили воспитанников подшефной школы-интерната в поселке Зеленый.
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