Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в интервью «Вестям», что Владимир Путин принял решение об освобождении гражданина США Стефана Хаббарда, осуждённого за участие в боях на стороне ВСУ.
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