Лондон направит военных в Средиземноморье для поддержки Иерусалима

Британские власти отправят военных в Восточное Средиземноморье для поддержки Израиля. Самолеты отправят на разведку и в патруль уже 13 октября, а основная группа выдвинется на следующей неделе, сообщили в канцелярии премьер-министра.
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