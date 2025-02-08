Американцы удивлены: редкоземельные металлы есть не только у Украины

Пока Зеленский отчаянно предлагает американцам украинские недра по сходной цене, американский журнал Newsweek утверждает, будто Китай тайно поставляет полезные ископаемые для российской военной машины на Украине.
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