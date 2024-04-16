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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Владелец «Пистонс» Том Горс: «Я полон решимости построить побеждающую команду. Это лето станет для «Детройта» определяющим»

Сезон-23/24 «Детройт» завершил с худшим для себя результатом 14-68, включая серию из 28 поражений. «Прошлый сезон был невероятно сложным и разочаровывающим для наших болельщиков, игроков и всей организации.

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