Маргарита Симоньян показала итог спецоперации, который никто не заметил

Военная спецоперация России по демилитаризации и денацификации Украины длится уже пять месяцев. Главред RT Маргарита Симоньян в прямом эфире авторской программы Владимира Соловьёва "Вечер" подвела итог СВО, который, увы, остался незамеченным.
Военная спецоперация России по демилитаризации и денацификации Украины длится уже пять месяцев. Главред RT Маргарита Симоньян в прямом эфире авторской программы Владимира Соловьёва "Вечер" подвела итог СВО, который, увы, остался незамеченным.
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