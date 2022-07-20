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Маргарита Симоньян показала итог спецоперации, который никто не заметил

Маргарита Симоньян показала итог спецоперации, который никто не заметил

Военная спецоперация России по демилитаризации и денацификации Украины длится уже пять месяцев. Главред RT Маргарита Симоньян в прямом эфире авторской программы Владимира Соловьёва "Вечер" подвела итог СВО, который, увы, остался незамеченным.

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