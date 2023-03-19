В Республике Алтай сотрудники полиции проводят «Уроки безопасности» в школах региона и выступают на родительских собраниях

В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Подросток», которое проводится на территории Республики Алтай с 13 по 22 марта, стражи порядка проводят «Уроки безопасности» в общеобразовательных учреждениях региона.
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