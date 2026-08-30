Билеты на обратные поезда с Черноморского побережья практически распроданы

На ближайшие даты появлялись только единичные отказные места. По данным сайта РЖД, на 29 августа оставалось всего 12 мест в плацкартных вагонах по цене от 6018 рублей, а на 30 августа выбор сократился до трёх плацкартных мест на разные поезда и одного места в вагоне СВ, стоимость которого превышала 30 тысяч рублей.