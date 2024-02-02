Посол Антонов обвинил США в затягивании СВО из‑за поставок бомб GLSDB

РИАМО - 2 фев. Посол России в США Анатолий Антонов отметил, что отправка Штатами Украине снарядов GLSDB является реакцией на теракт украинского режима, который недавно сбил российский самолет Ил-76 с пленными бойцами ВСУ.
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