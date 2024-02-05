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У короля Великобритании Карла III обнаружили раковую опухоль. Он начал лечение, это повлияет на его график

Автор фото, Reuters Букингемский дворец сообщил, что у короля Карла III выявлена раковая опухоль. Это – не рак предстательной железы, но он был обнаружен во время недавнего лечения, которое он проходил из-за аденомы простаты.

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