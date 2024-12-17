Не по карману даже в кредит. В Приморье 80,3% семей не могут позволить себе автомобиль

Приморский край оказался на 20 месте в списке ТОПе регионов России по доступности авто. Согласно статистике, всего лишь каждый 5 житель Приморья может позволить себе личный транспорт, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на аналитику РИА Рейтинг.
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