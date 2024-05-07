Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 703 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • YYYYYYY XXXXXXX
    Нах их всех, этих кишлачников и их саранчу, гнать пинками до границы, обрыдли!!!Они выжимают из Р...
  • HotRS
    Даже в позапрошлом. Но кому-то ципсо спустило настоятельную рекомендацию и вытащили именно сейчас.Маски сброшены: К...
  • Николай Кузнецов
    Похоже вы правы.Маски сброшены: К...

Замминистра обороны Иванов просит отпустить его из СИЗО на Рублёвку: Не шутка, а ходатайство по делу

Замминистра обороны Иванов просит отпустить его из СИЗО на Рублёвку: Не шутка, а ходатайство по делу

Герой ЛНР и ДНР, опальный замминистра обороны Иванов просит отпустить его из СИЗО на Рублёвку. И это не шутка, а реальное ходатайство по делу.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
САША ЛЕПАЕВ
это что очередная раша. интересно какие заслуги. за рубежом проводить время в роскоши. при таких взятках это то что поймали. а до этого был пушистым. дачи вилы яхты это что на честные деньги... при Сталине подвал расстрел кладбище. вот что заслужил. или в Китае площадь казнь кладбище. а тут еще домой просится . как это поймут люди которых за 5 тысяч на пять лет усадили. это что очередное издевательство. если отпустят то нужно вообще распустить всю  власть и всю судебную систему. такого бардака терпеть нельзя.
Ответить
15 час.
Лидия Андреева
Раскулачить и в тюрьму!
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх