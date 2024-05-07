Герой ЛНР и ДНР, опальный замминистра обороны Иванов просит отпустить его из СИЗО на Рублёвку. И это не шутка, а реальное ходатайство по делу.
Замминистра обороны Иванов просит отпустить его из СИЗО на Рублёвку: Не шутка, а ходатайство по делу
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
САША ЛЕПАЕВ
это что очередная раша. интересно какие заслуги. за рубежом проводить время в роскоши. при таких взятках это то что поймали. а до этого был пушистым. дачи вилы яхты это что на честные деньги... при Сталине подвал расстрел кладбище. вот что заслужил. или в Китае площадь казнь кладбище. а тут еще домой просится . как это поймут люди которых за 5 тысяч на пять лет усадили. это что очередное издевательство. если отпустят то нужно вообще распустить всю власть и всю судебную систему. такого бардака терпеть нельзя.
Ответить
15 час.
Лидия Андреева
Раскулачить и в тюрьму!
Ответить
14 час.
Свежие комментарии