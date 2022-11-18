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«Почему у этой мрази нельзя отобрать паспорт?»: Соловьев предложил лишить российского гражданства Алексея Панина после его высказываний в адрес соотечественников и власти

«Почему у этой мрази нельзя отобрать паспорт?»: Соловьев предложил лишить российского гражданства Алексея Панина после его высказываний в адрес соотечественников и власти

Владимир Соловьев предложил лишить Алексея Панина российского гражданства после его публичных высказываний, оскорбляющих соотечественников и власти.

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