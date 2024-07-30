Украинский пехотинец Альберт Григорович, который был взят в плен на Артемовском направлении, рассказал, что многие военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) после возвращения в тыловые города в отпуск начинают злоупотреблять алкоголем и наркотиками, а также ведут себя вызывающе, из-за чего мирные жители начинают хуже к ним относиться.
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