Украинский пехотинец Альберт Григорович, который был взят в плен на Артемовском направлении, рассказал, что многие военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) после возвращения в тыловые города в отпуск начинают злоупотреблять алкоголем и наркотиками, а также ведут себя вызывающе, из-за чего мирные жители начинают хуже к ним относиться.