В Смоленске кинотеатр «Октябрь» будут выводить из банкротства

Сейчас здание используется в качестве торгового объекта Вопрос дальнейшей судьбы старейшего смоленского кинотеатра “Октябрь” поднимался еще в ходе прямой линии с главой города Алексндром Новиковым 17 февраля.
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