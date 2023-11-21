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В Уссурийске межрайонная организация Всероссийского общества слепых отметила свой юбилей

В Уссурийске межрайонная организация Всероссийского общества слепых отметила свой юбилей

В Уссурийске отметила свой 90-летний юбилей межрайонная организация Всероссийского общества слепых. В честь знаменательного события в в молодежном центре «Горизонт» состоялся праздничный концерт с участием артистов города.

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