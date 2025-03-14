В Смоленской области установили новые ФАПы

Медицинские объекты в Смоленской области построили благодаря национальному проекту В рамках федеральной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» в Вяземском районе Смоленской области появились ещё два фельдшерско-акушерских пункта.
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