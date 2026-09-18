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Царьград

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Europa Press: Пожарные освободили мужчину, застрявшего в бочке с вином

Europa Press: Пожарные освободили мужчину, застрявшего в бочке с вином

В Карседо-де-Ломес пожарные спасли 73-летнего мужчину, застрявшего в бочке с вином и начавшего задыхаться.

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