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Сафонов о финале ЛЧ: «Возможно, самый ответственный матч в моей карьере, но настраивался на него как на обычную игру»

Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов рассказал о подготовке к финалу Лиги чемпионов. Парижане победили « Арсенал » в серии пенальти (1:1, 4:3).

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