Москва продолжит помогать участникам СВО и Донбассу

Столица примет деятельное участие в восстановлении социальной инфраструктуры Донецка и Луганска В этом году Москва продолжит оказывать активную помощь Донбассу, примет деятельное участие в восстановлении социальной инфраструктуры.
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