Спички - не игрушка

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"За Севастополь - подрыв подводных кабелей Британии. Иначе - импотенция"

"За Севастополь - подрыв подводных кабелей Британии. Иначе - импотенция"

Серьезных слов после ракетного удара по Севастополю от наших властей мы так и не услышали. Возможно, просто было слегка неудобно перед приехавшим во Владивосток товарищем Кимом.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Ты минетчик  США, потому  в РФ ты  никет
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11 час.
Игорь Круглий
Ты что ли дебил  Алтайцнев,  патриот России? Такие  безграмотностные  дебилы  как ты  и в первую  очередь  кричат,  что всё  пропало. Знать  ничего  не хотят,  история  не знают, а математика  ноль. О политике  только  с дивана  могут  говорить.  А как  самому  что,  хоть  малую  долю  приложить,  так  такие  дебилы  как ты,  начинают  о налога  вспоминать,  которе государству  идут. О людях  которых во власть  выбирают,  но сами  на выборы  не идут. Но 3,14здеть , что всё  куплено,  это  они  мастера.  А самим  в выборах  в комиссии  быть,  что?  Западло.
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11 час.
Игорь Круглий
Алтайцнев,  ты и дебил,  что слишком  поздно  меня  в свой  черный список включил.  Слишком  поздно.
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11 час.

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