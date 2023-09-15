"За Севастополь - подрыв подводных кабелей Британии. Иначе - импотенция"

Игорь Круглий

Ты что ли дебил Алтайцнев, патриот России? Такие безграмотностные дебилы как ты и в первую очередь кричат, что всё пропало. Знать ничего не хотят, история не знают, а математика ноль. О политике только с дивана могут говорить. А как самому что, хоть малую долю приложить, так такие дебилы как ты, начинают о налога вспоминать, которе государству идут. О людях которых во власть выбирают, но сами на выборы не идут. Но 3,14здеть , что всё куплено, это они мастера. А самим в выборах в комиссии быть, что? Западло.