Польша – англосаксонский ставленник в Европе

9 марта парламент Польши практически единогласно проголосовал за выход из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), от следования которому наследники Речи Посполитой де-факто отказались гораздо ранее, усиленно накачивая свою армию самыми разными видами вооружений, включая тяжёлые.
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