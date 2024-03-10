Польша – англосаксонский ставленник в Европе

9 марта парламент Польши практически единогласно проголосовал за выход из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), от следования которому наследники Речи Посполитой де-факто отказались гораздо ранее, усиленно накачивая свою армию самыми разными видами вооружений, включая тяжёлые.