В этом году областное радио отмечает 80-летний юбилей

О современной сетке радиовещания трех радиостанций: «Маяка», «ВестиFM» и «Радио России», а также о том, с какими сложностями приходиться сталкиваться радиоведущим, в прямом эфире сегодня рассказала ведущая утреннего шоу «Кофеварка» Марина Тропина.