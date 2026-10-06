Как атаман Пугачёв пытался взять Оренбург

Главное в тезисах: Осада длилась полгода: с октября 1773-го по март 1774 года войско Емельяна Пугачёва держало в блокаде Оренбург — фактическую столицу огромного пограничного края.
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