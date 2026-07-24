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Царьград

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"Столото" сообщает: житель Тульской области выиграл 13 млн рублей

"Столото" сообщает: житель Тульской области выиграл 13 млн рублей

Житель Тульской области, Кирилл Б., выиграл почти 13 млн рублей в 348345-м тираже лотереи "Столото", купив билет в рабочий перерыв.

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