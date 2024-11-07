Я есть у моей кошечки

Владислав Ильмер

Такое мог написать только тот кто не понимает кошек. Нормальная кошка снисходит до того чтобы съесть то, что даёт человек, только если человек восхитится ею, погладит столько раз сколько она хочет, и поцелует во все места. ВО ВСЕ! ИНАЧЕ ЕСТЬ НЕ БУДУ! Еда из рук человека - не потребность кошки, а её милость, награда хозяину за хорошее поведение.