Усатый-полосаты...
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Усатый-полосатый 😺

14 341 подписчик

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    Такое мог написать только тот кто не понимает кошек. Нормальная кошка снисходит до того чтобы съесть то, что даёт чел...Я есть у моей кош...
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Я есть у моей кошечки

Я есть у моей кошечки

И все мои передвижения по кухне она озвучивает примерно так: - Э, официянтка!- Чилавек, двести грамм за этот столик!- Ээээ, там наверху.

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Комментарии
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Владислав Ильмер
Такое мог написать только тот кто не понимает кошек. Нормальная кошка снисходит до того чтобы съесть то, что даёт человек, только если человек восхитится ею, погладит столько раз сколько она хочет, и поцелует во все места. ВО ВСЕ! ИНАЧЕ ЕСТЬ НЕ БУДУ! Еда из рук человека - не потребность кошки, а её милость, награда хозяину за хорошее поведение.
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