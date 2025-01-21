Стало известно о начале завершающей стадии боев за полный контроль над ЛНР

Марочко: ВС России начали завершающую стадию боев за полный контроль над ЛНР Вооруженные силы России приступили к завершающей стадии боев за полный контроль над регионом, сообщил военный эксперт Андрей Марочко в своем Telegram-канале.
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