НБУ оштрафовал банк Тигипка на 11 млн гривен

В мае 2025 года Национальный банк Украины применил санкции к двум украинским банкам за несоблюдение законодательства в сфере финансового мониторинга и предотвращения отмывания доходов, полученных преступным путём.
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