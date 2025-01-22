Завкафедрой университета в Марьиной роще отмечен Почетной грамотой Президента

Исполняющий обязанности директора Института управления и цифровых технологий и заведующий кафедрой «Управление транспортным бизнесом и интеллектуальные системы» Российского университета транспорта Сергей Вакуленко удостоен Почетной грамоты Президента России.
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