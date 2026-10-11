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Агкацев о голе Соболева: «Не понял, как мяч залетел в ворота — должен был отбивать»

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев в комментарии для «СЭ» разобрал эпизод с пропущенным голом от Александра Соболева в матче 10-го тура РПЛ против «Зенита» (2:3).

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