Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев в комментарии для «СЭ» разобрал эпизод с пропущенным голом от Александра Соболева в матче 10-го тура РПЛ против «Зенита» (2:3).
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