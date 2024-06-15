Полина Гагарина отказалась выступать с Сергеем Лазаревым. Есть причина

Известные артисты передумали петь дуэтом песню "Небо в глазах"Около 4 лет назад Полина Гагарина и Сергей Лазарев записали совместную песню "Небо в глазах", но в звучании обоих артистов она так и не вышла.
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