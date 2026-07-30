В России предрекли исчезновение Армении в случае разрыва отношений с Россией

Премьер-министр Армении Никол Пашинян находится не в том положении, чтобы ставить условия, а его эскалация с Россией и заигрывания с Западом приведут только к исчезновению Армении как государства, считает первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.
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