Louis Vuitton или Gucci – что круче?

Gucci и Louis Vuitton — два самых узнаваемых имени в мире люксовой моды. Их логотипы известны далеко за пределами подиумов, а сумки, обувь и аксессуары давно стали символами высокого статуса и хорошего вкуса.
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