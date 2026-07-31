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Louis Vuitton или Gucci – что круче?

Louis Vuitton или Gucci – что круче?

Gucci и Louis Vuitton — два самых узнаваемых имени в мире люксовой моды. Их логотипы известны далеко за пределами подиумов, а сумки, обувь и аксессуары давно стали символами высокого статуса и хорошего вкуса.

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