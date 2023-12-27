Подольская взяла 3-летнего сына на премьеру ледового шоу Авербуха

Певица Наталья Подольская посетила премьеру нового шоу Авербуха «Корова на льду». Наталья Подольская 27 декабря приехала в МСА «Лужники», чтобы посетить премьеру нового ледового шоу Ильи Авербуха «Корова на льду».
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