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Леброн Джеймс написал недоброжелателям Кейтлин Кларк после трипл-дабла звезды «Индианы»

Леброн Джеймс написал недоброжелателям Кейтлин Кларк после трипл-дабла звезды «Индианы»

Звездный форвард «Лейкерс» написал недоброжелателям дебютантки WNBA после ее трипл-дабла в победном матче с «Лос-Анджелесом».

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