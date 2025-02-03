В зоне спецоперации был ликвидирован 18-летний британский наемник Джеймс Уилтон, принимавший участие в боевых действиях на стороне киевского режима, сообщает газета The Sun со ссылкой на его родственников.
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