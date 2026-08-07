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Bloomberg раскрыл мрачные перспективы для Киева

Bloomberg раскрыл мрачные перспективы для Киева

Союзники Киева вряд ли обеспечат Украину ракетами-перехватчиками для ПВО Patriot и дальнобойными ракетами для нанесения ударов вглубь территории России, пишет Bloomberg .

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