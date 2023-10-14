Мадуро предложил создать комиссию по установлению исторической правды

Комиссию по установлению исторической правды о колониализме и возмещению ущерба странам Латинской Америки и Карибского бассейна предложил создать президент Венесуэлы Николас Мадуро, 12 октября сообщает ИА Prensa Latina.
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