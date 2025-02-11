Лизинговый портфель компаний предварительно достиг 12,8 трлн рублей в 2024 году

Объем нового бизнеса на рынке лизинга в натуральном выражении за 2024 год сократился на 0,5%, до 622 тысяч единиц, по сравнению с 626 тысячами единиц в 2023 году, пишет “Коммерсантъ” со ссылкой на исследование «Национального рейтингового агентства» (НРА).