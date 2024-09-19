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Политика как она есть

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Экс-сотрудники российской «дочки» Oracle попросили помощи у Путина

Экс-сотрудники российской «дочки» Oracle попросили помощи у Путина

Полсотни бывших сотрудников российского офиса американской компании по разработке программного обеспечения Oracle призвали власти защитить их интересы и сохранить выплаты, полученные в 2022 году, пишет РБК.

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