Экс-сотрудники российской «дочки» Oracle попросили помощи у Путина

Полсотни бывших сотрудников российского офиса американской компании по разработке программного обеспечения Oracle призвали власти защитить их интересы и сохранить выплаты, полученные в 2022 году, пишет РБК.
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