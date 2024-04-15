Гросси: МАГАТЭ укажет на виновных в обстрелах ЗАЭС при наличии доказательств

Чтобы обозначить виновных в атаках на Запорожскую АЭС, Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) необходимы доказательства, однако в данном случае проведение расследования невозможно, заявил глава организации Рафаэль Гросси.
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