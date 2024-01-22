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Во Франции объяснили "подлость" Путина во время спец. операции. Некоторые будут в ярости

Во Франции объяснили "подлость" Путина во время спец. операции. Некоторые будут в ярости

Порядка 100 млрд евро собирается потратить ЕС на реинкарнацию своего оборонного комплекса. Если верить заявлению комиссара по внутреннему рынку, Тьерри Бретону, который обещал в феврале представить детальный план этой реформы.

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